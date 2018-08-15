Mehmet Barlas: iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacak

Sabah yazarı Mehmet Barlas, 'bu iş böyle giderse mesela iPhone'u sade FETÖ'cüler kullanacaklar' ifadesini kullandı.

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'iPhone'u boykot' kararının ardından konuyla ilgili bir yazı yazdı.

Erdoğan, dünkü konuşmasında “Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venus var, Vestel var” demişti

Erdoğan’ın dünkü konuşmasından sonra Hükümete yakın Sabah gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında “iPhone'a” dikkat çekti.

'IPHONE'U SADE FETÖ'CÜLER KULLANACAKLAR'

Mehmet Barlas, “Biliyoruz ki dolar karşısında Türk Lirası'nın dalgalanması bir yerde duracak. Bir yeni kur oluşacak” diyerek tartışma yaratacak şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomi de, hayat da o yeni kura adapte olacak. Ve kaldığımız yerden kalkınma ve gelişme yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama Türk-Amerikan ilişkileri eskisi gibi olacak mı, bilemiyorum. Çünkü Amerika'yı yönetenlerin akıllarına estiği zaman dostlarına ne tür düşmanlıklar yapacaklarını kestirmek imkansız hale gelmiş bulunuyor. Ve bu iş böyle giderse mesela iPhone'u sade FETÖ'cüler kullanacaklar.”