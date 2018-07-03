Mehdi Eker: Seçim takvimi öne alınmaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim takviminin öne alınacağını düşünmediğini açıkladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, erken yerel seçim tartışmalarına ilişkin konuştu.

"Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir. Öncelikle bu seçimlerde toplumun verdiği mesajları doğru okuyup, gerekli adımları atarak yerel seçimlere girmek gerekir. O nedenle seçim takviminin öne alınacağını düşünmüyorum" diyen Eker, "AK Parti olarak milletin sandıkta verdiği mesajı aldık. Nitekim bu konuda Cumhurbaşkanımız da oy oranlarının iyi irdelenmesi ve analiz edilmesini istedi. İlgili komisyonlarımız detaylı çalışma yapacak. Biz de bu mesajları dikkate alarak çalışacağız" ifadelerini kullandı.

OHAL'in de kalkacağını belirten Eker, "Cumhurbaşkanımız da açıkladı OHAL'in kalkacağını. Bu konuya ilişkin hazırlıklar yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu gibi ilgili kurullarda görüşülerek kısa sürede kalkmasını bekliyoruz" diye konuştu.