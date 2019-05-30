Medyaya Ekrem İmamoğlu talimatı: Emir büyük yerden...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen isimlerden Fehmi Koru, Ekrem İmamoğlu'nun isminin kullanılmaması için medyaya talimat verildiğini öne sürdü.

Yazar Fehmi Koru, kişisel sayfasında kaleme aldığı değerlendirme yazısında Ekrem İmamoğlu'nun adının medyada kullanılmamasının telkin edildiğini, emrin de büyük yerden geldiği ifadesini kullandı.

Koru, "Meğer emir büyük yerden gelmiş; medyaya Ekrem İmamoğlu‘nun adının kullanılmaması telkin edilmiş…" dedi.

Koru'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Herhalde sizler de farkındasınızdır; farkında olmamak mümkün değil çünkü: Gazetelerdeki siyasi yorumlardan buharlaşıverdi Ekrem İmamoğlu. Ona karşı saldırılar hiç kesilmeksizin devam ediyor, bunların hatta daha da arttığı bile söylenebilir; ancak adı geçirilmeden yapılıyor saldırılar…

Ekrem İmamoğlu var olmasına var, fakat adı yok…

Neden acaba?

Meğer emir büyük yerden gelmiş; medyaya Ekrem İmamoğlu‘nun adının kullanılmaması telkin edilmiş… Adı yerine yazılarda artık ‘CHP adayı’ denmesi veya ille ad verilecekse ‘CHP adayı İmamoğlu’ biçiminde kullanılması isteniyormuş…

Bu bir söylenti. İnanmakta önce tereddüt ettim, ancak koca koca adamların bir gün öncesine kadar adayı adlı adınca andıkları halde, şimdilerde sadece ‘CHP adayı’ diye geçiştirmeleri söylentiye güç kazandırıyor.