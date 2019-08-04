Medreseler için enstitü: Kıraat Merkezi kuruldu

Bingöl Üniversitesi’nde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayı ile enstitüye dönüştürülen 'Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi' açılışında konuşan rektör İbrahim Çapak, 'Bölgemizde maalesef hafızlık dahil olmak üzere, kıraatla ilgili hedeflenen amaca ulaşmış değiliz. Üniversiteler bağlamında Türkiye’de sadece iki tane kıraat merkezi var. Bunlardan biri bizim, diğeri de Marmara Üniversitesi’nin. Onlarla birlikte kıraat eğitimine hizmet edeceğiz' dedi.

Yükseköğretim Kurulu Kanunu’nda “fakültelerde lisans üstü, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumu” olarak tanımlanan enstitüler, dini amaçlar için kullanılmaya başlandı.

Bingöl Üniversitesi’nde açılan “Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından enstitüye dönüştürüldü.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, üniversitenin resmi sayfasından “Reisü’l Kurra Vekili Mustafa Demirkan Hoca’nın dualarıyla” açıldığı belirtilen merkez için, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde yaptığı konuşmasında Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, “Kıraat merkezimiz, üniversitemiz şehrimiz ve bölgemiz için çok önem arz ediyor. Bölgemizde medrese geleneği çok güçlü, ancak kıraat alanında arzulanan seviyede değiliz. Bölgemizde maalesef hafızlık dahil olmak üzere, kıraatla ilgili hedeflenen amaca ulaşmış değiliz. Üniversiteler bağlamında Türkiye’de sadece iki tane kıraat merkezi var. Bunlardan biri bizim, diğeri de Marmara Üniversitesi’nin. Onlarla birlikte kıraat eğitimine hizmet edeceğiz” diye konuştu.

'MEDRESE GELENEĞİ ESKİYE DAYANIR'

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de açılış töreninde hazır bulunarak, medrese geleneğinin çok eskiye dayandığını belirtti. Şahin, “Bingöl’de doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde olması gerçekten çok anlamlıdır. İlmi kıraat merkezinin burada açılması diğer illerimizden çok daha önemlidir. Zira bu illerimizde ulumu Arabiye oldukça mevcuttur ama Kur'an-ı Kerim elfazını kavramak çok zayıftı. Bunu düşünen çok iyi düşünmüş ve cenabı Allah da müyesser etmiş. İnşallah bu kuruluş gayesine hizmet ederek ila yevmil kıyame devam edecektir" dedi.