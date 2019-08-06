Medipol'e peşkeş iddiası: TOKİ açıklama yaptı ama...

TOKİ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ait olan Medipol Üniversitesi'ne usulsüz arsa tahsisi iddilarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bedelsiz bağışlama iddialarının asılsız olduğu savunulan açıklamada müzayede ve satışa ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ait olan Medipol Üniversitesi'ne usulsüz arsa tahsisi iddialarına ilişkin TOKİ'den açıklama geldi. İddiaların asılsız olduğu savunulan açıklamada müzayede ve satış bilgileri yer almadı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Arsa satış işlemi, İdaremizce kanun ve yönetmeliklerimize uygun bir şekilde SPK lisanslı değerleme şirketlerince belirlenen değer üzerinden Arsa Satış Müzayedesi’nde gerçekleştirilmektedir. Adı geçen vakıf ve Ankara Medipol Üniversitesine idaremizce herhangi bir arsa bağışı, devri veya satışı söz konusu değildir”.

Birçok skandalla gündeme gelen Medipol Üniversitesi'ne İstanbul'da Tekel binası ile Kavacık'ta bir arazinin ardından 200 milyon lira değerinde, 17 dönümlük bir arsa tahsisi daha yapıldığı iddia edilmişti.