Medipol Üniversitesi Rektörü'ne yanıt: Siz neyi kiraladığınızın farkında mısınız?

Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan TCDD Müzesi binasının da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yöneticisi olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildiği ortaya çıkmasına tepkiler sürüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Sendikası, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Zeki Şengil’in, ‘Hibe değil kira karşılığı tahsis’ açıklamasına, ‘Cumhuriyetin kamusal her değerinin üzerine kiralama ya da tahsis ile oturma hakkınız yok’ yanıtını verdi.

Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan ve TCDD Misafirhanesi olarak kullanılan tarihi binanın ardından, TCDD Müzesi binasının da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yöneticisi olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’ne verildiği ortaya çıkmasının ardından tepkiler sürüyor.

‘CUMHURİYETİN DEĞERLERİ KAMUSALDIR, KİRALANAMAZ’

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Sendikası’ndan Medipol Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Zeki Şengil’in, "Hibe değil kira karşılığı tahsis" açıklamasına, “Siz neyi kiraladığınızın farkında mısınız? Ankara Gar yerleşkesi bir bütündür, bu sevdanızdan vazgeçin zira biz Ankara Garı’nın Cumhuriyetin Ankara’ya açılan kapısı olan yerleşkenin bütünlüğünü ve Gar olarak kalması için mücadeleyi büyüteceğiz. Cumhuriyetin kamusal her değerinin üzerine kiralama ya da tahsis ile oturma hakkınız yok” yanıtı geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Medipol Üniversitesi’ne tahsisin yasal olduğuna ilişkin açıklamasına her yasal olan meşru anlamına gelmez. Ülkemizin kuruluşunun ve kurucu iradesi Mustafa Kemal Atatürk’ün mekansal hatırası, Cumhuriyetin tanığı olan Ankara Gar yerleşkesi kamusaldır, halka aittir. Parası olanın gideceği bir yer olamaz, bir ticari faaliyetin aracı haline getirilemez, kiralamadan vazgeçin” dedi.

‘GAR YERLEŞKESİ BİZE EMANETTİR’

Candan şunları söyledi: “Cumhuriyetin Ankara’ya açılan kapısı Ankara Gar yerleşkesi Cumhuriyet Meydanı’na açılır ve Ulus’a kadar uzanan aksın ana belirleyenidir. Atatürk’ün Ankara’ya geldiğinde işgal altında bulunan istasyon alanına Cumhuriyetle birlikte yeni bir mekansal arayışa girilmesi rejimin bağımsızlığını ve özgürlükçü yanını simgeler. Gar yerleşkesi bu açıdan özgündür, anı değeri vardır, tarihsel değeri vardır, simgesel değeri vardır. Cumhuriyet tarihinin mekansal olarak yazıldığı kentsel yerleşimden bir sayfa kopartılarak özelleştirilmiştir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Ankara gar yerleşkesi bize emanettir, bize aittir.”

‘PROTOKOL AÇIKLANSIN’

TCDD yerleşkesinin tahsisi ya da kiralama işinin iki yıl önceye dayandığını belirten Candan, “TCDD Gar yerleşkesinin bir bölümünün kopartılarak devredilmesi protokolü 13.03.2018 tarihinde imzalandı. Plan değişikliği ise 6 temmuz 2018 tarihinde askıya çıktı. Bu tarihler Medipol’un ifade ettiği 2 yıl geriye gitmiyor. Öyleyse Medipol bir de bunları açıklasın. Bu talep iki yıl önce nerelerde konuşuldu, çok önem verdiğiniz yasal dediğiniz tahsis protokol imzalanmadan, plan değişikliği yapılmadan mı gerçekleşti. Adrese teslim bir kutlama ve plan değişikliği yapıldı. Kamunun mallarının kamusallıktan çıkartılması süreci nerede ve hangi ortamlarda konuşuldu. Kiralama protokolün açıklayın, iki yıl öncemi yaptınız? Protokolü, 6 ağustos 2018 tarihinde kamuoyu aracılığı ile Medipol’e mi devredildi sorusu sorulduğunda neden açıklama yapmadınız da 1 yıl sonra açıklama yapma gereğini duydunuz” diye konuştu.

Candan, “Cumhuriyet’in değerleri, mekansallığı ve ürettikleri ve hafızamız kiralık değildir kamuya aittir” diyerek başka yerlerin tahsisinin yapılıp yapılmadığını da öğrenmek istediklerini söyledi. Candan, “Ankara Garı ve TCDD Genel Müdürlük Binasının da Medipol’e tahsis edilmesini istediğiniz doğru mu? Tarihi Numune Hastanesi’nde talep ettiğiniz doğru mu? Cumhuriyet’in hepimize ait değerlerinin her birine ilişkin AOÇ, TCDD Gar ve diğer tahsis talepleriniz için açıklayacak bir nedeniniz var mı? Kent merkezindeki hastanelerin kapatılması ve şehir hastanesine taşınması süreci, merkezdeki tarihi yapıların ve hastanelerin size tahsis edilmesi için mi gerçekleşti?” diye sordu.

‘ANKARA GAR’INI SİLMEK İSTİYORLAR’

Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Kamuoyu tepki gösterince, hibe değil kiralama diyorlar. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda hizmet etmiş bir yer burası, bizim hafızamızı ve Ankara Garı’nı silmek istiyorlar. 29 yıllığına kiralanmış mekanlardan bahsediyoruz. Cumhuriyet hafızasını ne devrederek, ne kiralayarak asla silemezsiniz. Buna izin vermeyiz. Ankara halkı buraya sahip çıkmalı. Çocuklarımız gelecekte bize hesap soracaklar Direne direne kazanacağız. Ankara Garı’nı haramilere teslim etmeyeceğiz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile açtığımız davalar devam ediyor. Herkesi açılan bu davalara müdahil olmaya çağırıyoruz. Ankara gar yerleşkesi Medipol’e devredilemez, Ankara Gar yerleşkesi özgün haliyle gar olarak kalacak ve biz bunun mücadelesini Başkent Dayanışması ve diğer örgütlerle büyütmeye devam edeceğiz. Ankara Garı özel üniversiteye kiralanarak özelleştirilemez. Bir kez daha uyarıyoruz, Cumhuriyetin tanıklarından elinizi çekiniz. ”

