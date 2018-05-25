Mediar seçim anketi sonucunu açıkladı

Mediar Araştırma, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Mediar Araştırma, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Anket sonucu değerlendirmesinde, “1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ile 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu sonuçları karşılaştırılarak incelendiğinde, bugün cumhur ittifakını oluşturan AK Parti-MHP blokunun büyük şehirlerde ve toplumun daha yüksek eğitim alan kesimlerinde bir miktar destek kaybına uğradığı görülmektedir. Türkiye çapında yüzde 10 civarındaki bu kaybın henüz cumhur ittifakı tarafından telafi edilemediği, bu kesimlerin iktidar blokundan uzaklaşma eğiliminin sürdüğü tespit edilmektedir. Bu veriler ışığında cumhur ittifakının parlamento çoğunluğunu kaybetmesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması beklenmelidir" ifadeleri yer aldı.

Sonuç kısmında ise şu veriler yer aldı:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise ankete göre sonuçlar şöyle:

Erdoğan: 43,5

Muharrem İnce: 22,20

Meral Akşener: 19,31

Selahattin Demirtaş: 12,79

Temel Karamollaoğlu: 1,61

Doğu Perinçek: 0,60

Partilerin oy dağılımı ise şöyle: