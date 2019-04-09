Mediar Araştırma: İstanbul'da AKP seçmeninin yüzde 61'i usulsüzlüğe inanmıyor

Mediar'ın İstanbullu seçmene usülsüzlük iddialarını sorduğu araştırma, AKP'li seçmenlerin bile yarısından fazlasının usülsüzlük iddialarına inanmadığını ortaya koydu. İstanbul'da seçmenin yüzde 61.14'ü 'sonucu etkileyecek bir hata ya da usülsüzlük yaşandığını düşünmüyorum' dedi. Yüzde 17.06 kararsız kalırken, yüzde 21.80 'evet' yanıtını verdi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin tartışmaların nasıl değerlendirildiğini saptamayı amaçlayan ve yüzde 2.55 hata payı olduğu belirtilen Mediar araştırmasında, İBB adayı Binali Yıldırım'a oy veren AKP seçmeninin yüzde 44.01'i usülsüzlük veya hata olduğunu düşündüklerini söyledi.

Araştırmaya katılanların yüzde 33.98'i seçime bir usülsüzlük karıştığı konusunda kararsız kaldı ve yüzde 22.01'i "Hayır, sonucu değiştirecek bir usülsüzlük yoktur' dedi.

Mediar Araştırma'nın kurumsal Twitter hesabında açıkladığı araştırma verilerine göre, İstanbullu AKP seçmeninin yarısından fazlası AKP'li yetkililerin hata ve usülsüzlük olduğu iddialarına inanmıyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 65.3'Ü SEÇİMLERİN TEKRARLANMASINI İSTEMİYOR

"Yerel seçimlerin tekrarlanması gerektiğini düşünüyor musunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 65.3'ü hayır yanıtını verirken, yüzde 18.28 kararsız kalıyor ve yüzde 16.59 evet diyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu seçmeninin sadece yüzde 6.38'inin seçim tekrarı istediği araştırmaya göre, Yıldırım'ın seçmenlerinin ise sadece yüzde 27.58'i bu konuya sıcak bakıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, makul yorum, seçimde usülsüzlük olup olmadığı ile ilgili kararsız Binali Yıldırım seçmeninin, tekrar seçim yapılması fikrine soğuk baktığı yönünde.

'YİNE AYNI ŞEKİLDE OY KULLANIRIM'

AKP seçmeninin sorulara verdiği yanıtlarda kararsızların payının hayli yüksek olduğu gözlemleniyor.

İmamoğlu seçmeninin yüzde 98.89'u, Yıldırım seçmeninin yüzde 97.21'i seçim tekrarlanırsa "Yine aynı şekilde oy kullanırım" dedi.

Türkiye'nin en önemli sorununun ne olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 59.04'ü ‘ekonomi' yanıtını verirken, ulusal güvenliğin en önemli sorun olduğunu düşünen seçmenin oranı yüzde 22.75.