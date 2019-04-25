Meclis'ten Mansur Yavaş kararı: Artık başka yerden alınacak...

TBMM lokantasında dağıtılan ekmek daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Halk Ekmek'ten alınırken, Ankara seçimlerini Mansur Yavaş'ın kazanmasının ardından ekmek tedarikçisi değiştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP'nin kazanmasının ardından Halk Ekmek'ten ekmek almayı bıraktı.

İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunurken, "TBMM lokantasında yenilen ekmek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Halk Ekmeği" iken Mansur Yavaş'ın Ankara Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ekmek tedarikinin el değiştirdiğine ilişkin belirtiler var. Birinci fotoğrafta son durum, ikinci fotoğrafta ise eski durum var. Hayrola?" ifadelerini kullandı.