Meclis'teki torba yasada ekonomik kriz hazırlığı

TBMM'ye sunulan kanun teklifinde 'ekonomik kriz hazırlığı' niteliğinde maddeler bulunduğu söyleniyor. Torba yasada 'alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olup ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen ve tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur' deniliyor.

Geçen cuma TBMM'ye sunulan kanun teklifinde "ekonomik kriz hazırlığı"na ilişkin maddeler olduğu aktarılıyor.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, “Kriz korkusu gizemli yetkilerle 'torba'ya girdi” başlıklı yazısında “Kanun teklifi bu devirde, Cumhurbaşkanı'nın yapılmasını istediği ve TBMM'den geçmeme ihtimali olmayan kanun demek. ‘Torba’ biçimli bu yeni yasa teklifinin 22. maddesi ‘Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ diye bir komite kuruyor. Aslında eski adı Finansal İstikrar Komitesi. Buna ‘kalkınma’ eklenmiş” ifadelerini kullandı.

“Bunun için de eski bir kanunun bir maddesi değiştiriliyor. Ne var ki maddenin en son fıkrasındaki şu ifade oldukça manidar” diyen Toker o bölümü şöyle aktardı: "Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal istikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olup ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen ve tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur."

'ADI KONULMADAN YAYILMA İHTİMALİ OLAN KRİZ'

Çiğdem Toker, “Özetlemek gerekirse burada iki yeni durum kurala bağlanıyor” diyerek şunları yazdı:

“Adı konulmadan yayılma ihtimali olan bir krizden açıkça endişe duyuluyor.

Böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda ise Cumhurbaşkanı'na her türlü yetki veriliyor.

Torba Kanun'da konut sektörü için devreye alınan menkul kıymetleştirme için bir de vergi kolaylığı maddesi var. Malum riskli kağıdı riskli hale getirip Merkez Bankası'nda teminata sayılmasına dönük operasyon bu hafta hayata geçiriliyor. (Anlaşıldığı kadarıyla Merkez Bankası bu tehlikeli işe olumlu bakmadığı için başka fonlar devreye girecek.) Türkiye Kalkınma Bankasında kurulan Varlık Finansman Fonu ilk VDMK ihracını 7 Aralık'ta yapacak. İşte bu işlem karşılığı alacakları para için vergi ödemeyecekler. Torba Kanun'da bu ihraçların Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna tutulacağı hükme bağlanmış. Tabii orada ‘konut sektörünü kurtarma’ filan denilmiyor. ‘Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak’ diye açıklanmış amaç. Derinliğe geliniz.”