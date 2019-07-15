Meclis'teki 15 Temmuz oturumunda gerginlik: Ne istediniz de vermedik...

TBMM’de düzenlenen 15 Temmuz özel oturumunda gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Erdoğan'ın Cemaat için ‘Ne istediniz de vermedik' sözlerini hatırlatınca tartışma çıktı.

TBMM’de düzenlenen 15 Temmuz özel oturumunda gergin anlar yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemaat için "Ne istediniz de vermedik" sözlerini dile getirince AKP sıralarından tepki sesleri yükseldi.

Oturumu yöneten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP'li vekilleri susturmaya çalışsa da tartışma artmaya devam etti.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, kürsüye çıkarak Özkoç'u hedef aldı.

Özkoç tekrar kürsüye çıktığında AKP sıralarından tepki sesleri gelmeye devam etti. Özkoç, Zekeriya Öz'ün sonuna kadar arkasındayım diyenleri sorgulamaya devam edeceklerini dile getirdi.