Meclis’teki 15 Temmuz oturumuna Davutoğlu da katıldı

Meclis’te düzenlenen 15 Temmuz özel oturumunu izleyenler arasında yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da yer alması dikkat çekti.

TBMM’de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan 15 Temmuz özel oturumunu izleyenler arasında yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski başbakan Ahmet Davutoğlu da yer aldı.

Meclis'e gelişinde yeni parti iddialarıyla ilgili soruları "Bugün birlik günü" sözleriyle yanıtlayan Davutoğlu, eski başbakan ve meclis başkanları için ayrılan locadan Genel Kurulu izledi.

Ahmet Davutoğlu Twitter’dan yayımladığı 15 Temmuz mesajında ise “O gece 'Elif' gibi dimdik duran şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz” dedi.

Davutoğlu mesajında “Bugün bizim üzerimize düşen temel görev bu büyük mirasa sahip çıkmak, insan hakları ve temel demokratik özgürlükler temelinde bir daha bu milletin hiçbir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmaması için omuz omuza vermektir” dedi.

‘OMUZ OMUZA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Davutoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün yeni kritik eşiklerin öncesinde hepimizin demokratik değerler ve ilkeler etrafında omuz omuza verme günüdür. Bugün milletimizin kaderine öyle veya böyle dolaylı veya doğrudan darbe teşebbüsleri ile hükmetmek isteyenlere karşı gönül gönüle, yürek yüreğe verme günüdür.

Allah milletimize bir daha böyle acı tecrübe yaşatmasın. Ama böyle bir tecrübeye böyle bir acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler de bilsin ki, biz omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum.”