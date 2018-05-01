'Meclis'te yanyana oturanlar kağıt üstünde niye birlikte olmasın?'

CHP Genel Başkanı, 'Hayır' bileşenlerinin hepsiyle birliktelik olması gerektiğini söyleyerek ittifak kapsamında HDP'ye işaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te yanyana oturunların kağıt üstünde yanyana gelmesi önünde bir engel olmadığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ne kadar geniş yelpaze ile seçime girilirse o kadar iyi olur. Sonuçta siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsuruysa, meşru siyasal partiyse demokrasi için bir araya gelmelerinde hiçbir sakınca yok” dedi. “Bir partiyi blok olarak şeytanlaştırma, demokrasi düşmanı ilan etmek, bazı partilere karşı çıkmak biz böyle bir düşünce içinde değiliz” dedi.

Kılıçdaroğlu geniş ittifak önerisini "Saadet Partisi’ni de, Bağımsız Türkiye Partisi’ni de, Vatan Partisi’ni, İYİ Parti’yi de de istemeyenler var. Hüda-Par’ı da bir kısım istemiyor. Demokrasi ise onlar da parlamentoya girmeli. AKP’nin seçmenine de mesafeli olanlar var" sözleriyle yineledi.

'MECLİS'TE KİMSE SENİNLE OTURMAM DEMİYOR'

HDP-CHP birlikteliğini ise "HDP- CHP birlikteliği zaten yok, birliktelik hayır bileşenlerinin hepsiyle olmalı. Hayır bileşenlerinin hepsiyle olursa mutlu oluruz. Herkes kendi listesiyle girsin seçime. Sadece baraj kalkıyor, ne o bana, ne de benim ona müdahalem var. Onların merkez yönetimi, cumhurbaşkanı adayı ayrı. Demokrasinin önüne konulan barajı aşmak gerekiyor" sözleriyle değerlendirdi. Ancak Kılıçdaroğlu "Meclis’te yan yana oturuyorlar. Kimse demiyor ki ben senin yanında oturmam. Ama oy pusulasında yan yana olmayalım diyorlar. Kağıt üzerinde yan yana olmayacak ama fiilen parlamentoda yan yana olacaksınız. Oy birliğiyle çıkan yasalar var, bütün partiler oy veriyor. 15 Temmuz sonrası 4 partinin grup başkanvekilinin bildirisi var. Hepsi de demokrasiyi savunuyor" diyerek ittifak kapsamında HDP'ye de işaret etti.

'ADAY İLLA Kİ CHP'Lİ OLSUN DEMEK YANLIŞ'

Kılıçdaroğlu "CHP’liler şunu biliyor; Anadolu Gazetecileri buluşmasında internet medyasıyla ilgili konuşan arkadaş önümüzdeki sürecin medya açısından sağlıklı olabilmesi için CHP’nin iktidarda olması gerektiğini söyledi. Ama aday illa ki CHP kökenli olsun söylemi yanlış bir tercih" sözleriyle cumhurbaşkanı adaylarının partili olmayabileceğini tekrarladı. Aday belirlerken hayır cephesini gözettiklerini, "evet" dediği için pişman olanın çok olduğunu ama "hayır" cephesinde böyle bir şey olmadığını ifade etti.