Meclis'te tiyatro skandalı: 'Kadınlar sahneye çıkmasın'

Meclis'te yapılacak tiyatro gösterisinden 1 saat önce yapılan "acil toplantı" ile kadın oyuncuların sahneye çıkmaması kararlaştırıldı.

Meclis'te yapılacak "Çanakkale Anması" etkinliği için bir tiyatro gösterisi yapılması kararlaştırıldı.

Oyun için bütün hazırlıklar yapılırken, gösteriye 1 saat kala "acil toplantı" yapılacağı açıklandı.

'KADIN OYUNCULAR SAHNEYE ÇIKMASIN'

Toplantıda tiyatroculara "Kadın oyuncuların sahneye çıkmaması" yönünde karar alındığı bildirildi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın da katıldığı etkinlikteki gösterinin yönetmeninin Ötüken Hürmüzlü olduğu belirtiliyor.

'KARAR MECLİS BAŞKANININ TALEBİYLE ALINDI'

Hürmüzlü'nün yaşanan skandaldan dolayı oyunda isminin geçmemesini talep ettiği, ancak "Gösteriyi izlemek istediği" için etkinliği terk etmediği aktarılıyor.

"Çanakkale Anması" etkinliğinin, her çarşamba "şehit yakınlarına" yapılması planlanan etkinlikler kapsamında gerçekleştirildiği söyleniyor.

Kararın meclis başkanının talebiyle alındığı bildiriliyor.

ATATÜRK BÜSTÜ DE İSTENMEDİ

Meclis başkanının kadınların sahneye çıkmaması talebinin yanı sıra, sahnedeki Atatürk büstünün kaldırılmasını da talep ettiği kaydediliyor.

İSMAİL KAHRAMAN'A TEPKİ

Oyuncu Atilla Kılıç, sosyal medya hesabından İsmail Kahraman'a tepki gösterdi.

Kılıç'ın paylaşımı şöyle: