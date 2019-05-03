Meclis'te tasarruf yok: Yeni makam arabaları alındı

Meclis’e bugün yeni 2 yıllığına kiralanan 80 tane lüks yeni makam arabaları geldi.

Meclis'e 2 yıllığına kiralanan 80 tane lüks yeni makam arabası geldiği açıklandı.

VEKİLE MAKAM ARABASI LAZIM

Odatv'nin haberine göre asıl tasarrufu yapması gereken devlet kurumları, başlarını kuma gömmüş durumda… Bunun son örneği de Meclis’te yaşandı.

Vekillerin canı lüks makam arabası çekmiş olsa gerek ki, bugün Meclis’e yeni 2 yıllığına kiralanan 80 tane lüks yeni makam arabaları geldi.

PİYASA FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

80 adet kiralanan araçların 1 tanesinin piyasa fiyatı 1 milyon 200 bin TL olan 80 araç bugün bayiden teslim alındı. Araçlar 4.0 motor. Ne kadar yakıt yakacağını, yani milletin cebinden vekilin makam aracına ne kadar yakıt parası harcanacağı bilinmiyor.

Araçları, Grup Başkanvekilleri, idare amirleri ve komisyon başkanları kullanacak.

ESKİMİŞ OLSA GEREK…

Peki, sayın vekillerin bineceği makam araçları yok muydu da yenileri geldi? Vardı tabi. Ama 2 yıllıktı. Vekiller için eskimiş olacak gerek ki hemen yenileri geldi.

İşte o araçlar: