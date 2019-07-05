Meclis'te 'tasarruf' dönemi: 66 araç kiralandı, ayda 1 milyon lira ödenecek

Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile komisyon başkanlarının kullanması için 66 araç kiralanırken, bu araçlara ayda 1 milyon 187 bin lira ödeneceği ortaya çıktı.
Cuma, 05 Temmuz 2019 07:36

Kriz dolayısıyla kamuda tasarrufa gidileceğini öne süren AKP, lüksten vazgeçmiyor.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile komisyon başkanlarının hizmetinde kullanılmak üzere 66 araç kiralandığını açıklarken, bu araçlara ayda 1 milyon 187 bin 200 lira ödeneceğini bildirdi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın soru önergesini yanıtlayan Bilgiç “TBMM'de Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekilleri makam hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan sürücüsüz araç sayısı 66 adettir. İhale sözleşmesine göre söz konusu araçlar iki yıllığına kiralandı” dedi. 

 