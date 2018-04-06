Meclis'te 'süre' tepkisi: HDP'li vekiller Genel Kurul'u terketti

Meclis'te konuşma sürelerinin kısaltılmasına ilişkin AKP'nin verdiği önergenin kabul edilmesinin ardından HDP'li vekiller Genel Kurul'u terk etti.

HDP'li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'ın AKP'nin milletvekillerinin konuşma sürelerinin kısaltılması önergesini reddetmesinin ardından TBMM Genel Kurulu dün TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından yönetildi. Önerge kabul edilince HDP'li vekiller Meclis'i terk etti.

AKP'nin uluslararası anlaşmalar üzerine Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak konuşmaların süresini büyük oranda azaltan önerisi kabul edildi. AKP, Meclis'e sunduğu önergesinde, uluslararası anlaşmalarda konuşma sürelerinin 20 dakikadan 5dakikaya, şahıs ve maddelerdeki tüm konuşmaların ise üçer dakika olarak belirlenmesini istemişti.

Meclis Genel Kurulu'nda önceki gün yapılan görüşmelerde, konuşma sürelerini kısaltan önergenin Meclis Başkanvekili Mithat Sancar tarafından işleme alınmaması üzerine Genel Kurul'u dün İsmail Kahraman yönetti. Önerge, Meclis'te muhalefetle AKP'lilerin içtüzük tartışmalarına neden oldu. HDP'li Sancar, Meclis Başkanı Kahraman'ın böylesi bir tasarrufta bulunmasını eleştirdi.

Kahraman ise, "Yaptığım hukuka uygundur. Siz dün kendinizi Anayasa Mahkemesi'nin de üstünde gördünüz" karşılığını verdi.

'MECLİS'E SAHİP ÇIKMAK İÇİN TERK EDİYORUZ'

Daha sonra geçilen görüşmelerde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuşma sürelerinin kısaltılmasına yol açan önergenin "eylemli içtüzük ihlali olduğunu belirterek" işleme alınmamasını istedi. Özel açıklamasında, "Adalet ve Kalkınma Partisi, bugüne kadar kayyum atanmayan bir makam vardı, Meclis Başkanvekilliği, oraya da kayyum atadı, rahatladı" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da önergenin içtüzük ve Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek usul tartışması açılmasını istedi. Usul tartışmasının ardından Meclis Başkanı AK Parti önergesini oylamaya sunacağını söyledi. Özel, içtüzüğe aykırı önergenin oylamasının kabul etmediklerini belirterek, "Meclis'e sahip çıkmak için terk ediyoruz" dedi.

HDP milletvekilleri de bu sürecin parçası olmayacaklarını belirterek Meclis Genel Kurulu'nu terk etti.