Meclis'te Metin Akpınar tartışması: Hitler seçimle mi gitti, karıştırmayın

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında Metin Akpınar tartışması yaşandı. Gerilimli geçen toplantıda Komisyon Başkanı Bilgiç, 'Hitler seçimle mi gitti, karıştırmayın' dedi.

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi Meclis’te tartışmaya yol açtı.

HDP'li Garo Paylan, "Akpınar ‘Yasaklar' oyunuyla Kenan Evren'i eleştirdi. Özal'ı ‘Tombulum' diye eleştirdi. Dava açılmadı. Bugün ise darbeci cuntanın başını eleştiren bir Metin Akpınar'dan konuşamayan Akpınar'a mı geldik. Trump'un heykeli yapılmış isteyen gidip tekmeliyor. Başkan oldum diye her konuşanı susturamazsınız. Susturursanız orada demokrasi olmaz. Padişahım çok yaşa diyen basın dışında basın yok, eleştirene enseni patlatırlar deniyor” derken, AKP'li Uğur Aydemir, “Cumhurbaşkanını ipe götürecek diyor sen hala Akpınar'ı savunuyorsun” ifadelerini kullandı.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu da, “Akpınar'ın sözlerine katılmıyorum. Ancak o konuşmalarından dolayı adliyeye götürülmesini de kınıyorum” dedi.

Gerilim sonrası komisyon toplantısına ara verilirken, ikinci oturumda söz alan MHP'li Mustafa Kalaycı, “Liderini ayağından asarlar, liderini zindanlarda zehirlerler. Bu sözlerin demokrasiyle hiçbir alakası yok. Hiç kimse demokrasi dışı harekete heves etmesin” dedi. AKP'li Aydemir de, “Seçimle yönetime gelmiş bir lidere söylediği sözlerden dolayı Akpınar'ı kınamanızı beklerdim” diye konuştu. Garo Paylan Aydemir'e, “Hitler de seçimle gelmişti” karşılığını verdi. Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç de Paylan'a, “Hitler seçimle mi gitti, karıştırmayın” dedi.

Tartışmaların uzaması nedeniyle maddelerin görüşülmesine uzun süre geçilemedi.