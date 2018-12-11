Meclis'te küfür sesleri ve kavga: Orman mı lan burası ayı...

TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında AKP ve İyi Parti milletvekilleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında AKP ile İyi Parti milletvekilleri arasında kavga çıktı.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un İyi Parti ile HDP'nin bir araya geldiğine yönelik açıklaması sonrası İyi Parti sıralarından küfür sesleri geldi.

İddialara göre Grup Başkanvekili Muş'a, İyi Parti Milletvekili Yasin Öztürk tarafından küfür edildi.

TBMM TV canlı yayınında da duyulan küfür Meclis'te tansiyonu yükseltti. AKP sıralarından küfür sonrası “Orman mı lan burası ayı” ifadesi duyuldu. Tartışmanın büyümesi üzerine oturumu yöneten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görüşmelere 5 dakika ara verdi.

Bazı milletvekillerinin arbede sırasında düştükleri gözlendi. Bu arada, küfür ettiği gerekçesiyle İyi Parti Denizili Milletvekili Yasin Öztürk'e, iki birleşime katılmama cezası verildi.