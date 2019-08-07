Meclis'te 'büyük' zam: Kahve 1 lira, çay 25 kuruş...

Ayda 22 bin lira maaş alan milletvekillerinin kullandığı Meclis çay ocağında 50 kuruşa satılan Türk kahvesi 1 lira oldu; 25 kuruş olan çayın fiyatındaysa değişiklik yapılmadı.

Meclis Başkanlık Divanı’nda, Meclis lokantalarında alınan fiyat artışı kararının ardından ilk zam çay ocaklarına geldi.

Ayda 22 bin lira maaş alan milletvekillerinin kullandığı Meclis çay ocağında, 50 kuruşa satılan Türk kahvesi 1 lira oldu; 25 kuruş olan çayın fiyatındaysa değişiklik yapılmadı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, yaklaşık 3 haftadır tatilde olan Meclis’teki pek çok ürün ve hizmet zamlandı.

Elektrik, doğalgaz, çay ve şeker zamlarının haziran sonuna ertelenmesi nedeniyle kamu emekçileri ve emeklilerin, "düşük enflasyon" gösterilerek alması gerekenden 52 TL az zam alıp, cebindeki parası çalınırken, binlerce lira maaş alan ve 200 günde sadece 64 gün çalışan milletvekilleri, kahveyi %100 zamlı haliyle 1 liradan tüketecek.

MECLİS BAŞKANI 'MAAŞLAR YETMİYOR' DEMİŞTİ

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da, asgari ücretin 2 bin 20 lira olduğu ülkemizde ayda 22 bin 200 lira alan vekillerin maaşının "harcaması çok olmayanlara" yüksek geldiğini öne sürerek, "Bir şahıs, Türkiye'nin küçük bir şehrinde, ilçesinde oturuyor. Aylık giderleri o şehrin, o ilçenin kapasitesi içinde, ayda bir veya iki misafiri ya gelir ya gelmez biri maaşa bakınca maaş çokmuş diyebilir" diyerek vekil maaşlarının çok olmadığını söylemişti. Şentop, vekillerin zorluk yaşadığını öne sürerken, "Maddi durumu olmadığı için aracı olmayan vekiller var, kira ödeyen vekiller var" diye konuşmuştu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da, 'Bir şahıs, Türkiye'nin küçük bir şehrinde, ilçesinde oturuyor. Aylık giderleri o şehrin, o ilçenin kapasitesi içinde, ayda bir veya iki misafiri ya gelir ya gelmez biri maaşa bakınca maaş çokmuş diyebilir' dedi, vekil maaşlarının çok olmadığını söyledi. Şentop, ayda 22 bin lira maaş alan vekillerin zorluk yaşadığını öne sürerken, "Maddi durumu olmadığı için aracı olmayan vekiller var, kira ödeyen vekiller var" dedi.

