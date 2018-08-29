Meclis'te 440 soru önergesinin sadece beşine yanıt verildi

Milletvekillerinin 'soru önergesi' ve 'denetim' işlevleri fiili olarak kalktı. 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' hayata geçip yeni bakanlar atandıktan sonra, milletvekilleri yaklaşık iki ay içinde bakanların yanıtlaması istemiyle, toplam 440 soru önergesi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 15 bakan, bu önergelerin sadece beşini yanıtladı.

Milletvekillerinin 'soru önergesi' ve 'denetim' işlevleri fiili olarak kalktı. 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' hayata geçip yeni bakanlar atandıktan sonra, milletvekilleri yaklaşık iki ay içinde bakanların yanıtlaması istemiyle, toplam 440 soru önergesi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 15 bakan, bu önergelerin sadece beşini yanıtladı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre 440 soru önergesine verilen beş yanıtın tümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'dan geldi. Bakan Turan taşeron şoförlerin durumu, bakanlığından ihraç edilen personelin sayısı, minibüsçülere verilen belge ile Niğde'de yapılacak havaalanı ve organize sanayi bölgesinin durumu hakkında vekilleri bilgilendirdi.

7 Temmuz'da yemin ederek göreve başlayan vekillerin verdiği ve iç tüzük gereği 15 gün içinde cevaplandırılması gereken 435 soru önergesi ise bu süre aşılmasına rağmen, yanıtlanmayı bekliyor.

Yanıt beklenen sorulardan bazıları şöyle: