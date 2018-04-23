Meclis'i karıştıran konuşmasında Özgür Özel ne dedi?

Erdoğan'ın Meclis'i terk etmesine neden olan oturumda, CHP'li Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ı hedef aldı.

TBMM'nin 98'inci yıldönümü oturumu Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından gerilim yükselmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oturumu terk etmişti.

Oturuma, CHP'li Özgür Özel'in sözleri damgasını vurmuştu.

Özel; "15 Temmuz akşamı hepimiz buradaydık. Hepimiz birbirimizin şahidiydik. Sayın Genel Başkanımız bize Meclise gitme, demokrasiye, seçilmiş hükümete sahip çıkma konusundaki talimatı vermiş, kapalı olan havayolu yüzünden Ankara'ya ulaşamamış, ilk fırsatta Ankara'ya geleceğini söylemiştir. Ancak 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Emniyet Müdürünün kanıt altındaki tutanakları ortaya koymaktadır ki dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım Tuzla'daki evine bırakılmış, tankların Tuzla'ya hareket ettiği vehmi üzerine kendisi evinden alınmış, bilinmeyen bir yola çıkmış, jandarmanın çakarları görüldüğünde Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirmiştir. Ankara, İstanbul Emniyet Müdürü bugünkü genel başkanlarının kendisini defalarca aradığını tutanak altında söylemiş, kule temizlendikten sonra darbeciler havaalanından ayrıldıktan sonra inişe karar vermiş. İnişten sonra hangarda geçen dört saat hala izaha muhtaçtır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ilgaz Tüneli'nden yaklaşık 1,5 saat çıkmadığı ve olayların yatışmasını beklediği belirtiliyordu.