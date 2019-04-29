Meclisi bitirmenin yan etkileri: AKP'li vekil sosyal medyada muhalefette!

31 Mart seçimi sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, son olarak 'Bir kadına tecavüz edilmesine şahit olup sessiz kalan ve göreve devam eden polisler var ülkemde!' mesajıyla gündem oldu. AKP'nin sessiz kalmayı seçtiği konularda açıklamalar yapan Yeneroğlu, CHP'ye saldırı sonrası Levent Gök'ü ziyaret etmiş, Taksim'de yapılan ezan yürüyüşünü 'ürkütücü' olarak tanımlamış, Güneş gazetesinin Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan manşetine tepki göstermişti...

AKP'nin İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 31 Mart seçimleri sonrası gündeme ilişkin yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Yeni parti tartışmalarının devam ettiği ortamda Yeneroğlu'nun yaptığı çıkışlar ilgi çekerken, son olarak cinsel saldırı davasında serbest bırakılan polislere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan ve Karar yazarı Yıldıray Oğur'un yazılarını paylaşan Yeneroğlu, "Bir kadına #tecavüz edilmesine şahit olup sessiz kalan ve göreve devam eden polisler var ülkemde! Işkence yaptıktan sonra ceza bile almadan görevine devam eden polisler var ülkemde. Olmamalı!! Tüm delilleriyle ortada olan işkenceye rağmen, işkenceyi hafife alıp üzerine düşeni yapmayan savcı ve hakim var ülkemde. Olmamalı!!" ifadelerini kullandı.

BU İLK DEĞİL...

Yeneroğlu, gündemle ilgili bir AKP'li'den "beklenmeyen" eleştirel çıkışlarına bir süredir devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta Taksim'de ezanın protesto edildiği yönündeki açıklamaları sonrası gericilerin yaptığı "Ezana uzanan eller kırılsın" yürüyüşüne ilk tepki gösteren isimlerden biri Yeneroğlu olmuştu.

"Ezanın ıslıklandığı olasılığı ne kadar rahatsız ediciyse, 'ezana uzanan eller kırılsın' sloganıyla şiddet dili kullananlar çok daha ürkütücü" diyen Yeneroğlu, "Ezanın bu şekilde korunmaya, hele insanları incitmeye ve kaba kuvvetle korkutmaya ihtiyacı yok. Biraz sükûnet ve sağduyu lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası AKP cephesinden yapılan ilk açıklama yine Yeneroğlu'ndan gelmiş, “Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük. Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız" demişti.

Yeneroğlu saldırıya uğrayan bir diğer CHP'li Levent Gök'ü ziyaret etmiş, ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Gök, "Mustafa Yeneroğlu çok özel bir milletvekilidir. Çok sorumlu bir siyasetçi. Benim açımdan çok değerli bir ziyaret oldu" ifadelerini kullanmıştı.