Meclis’e ‘korku filmi’ şikâyeti: Dabbe, Siccin, Şeytan-ı Racim, Müsallat...

Bazı yerli korku filmlerinin dini duyguları istismar ettiğini iddia eden bir vatandaş Meclis'e şikayet başvurusu yaptı.

TBMM’ye yerli korku filmleriyle ilgili ilginç bir şikâyet yapıldı.

C.S. adlı vatandaş, bazı yerli korku filmlerinin dini duyguları istismar ettiğini savunarak, konuya ilişkin işlem yapılmasını istedi. TBMM, konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletti. Bakanlık ise, filmlerin gösterime girmeden önce, “kamu düzeni, genel ahlak ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi, insan onuruna uygunluk ve Anayasa’da öngörülen ilkeler” doğrultusunda denetlendiğini kaydetti.

Bakanlık, uygun bulunmayan filmlerin gösterime sunulmasına izin vermediklerini ve yapımcılara 50 bin TL’ye kadar cezalar verildiğini belirtti.

‘DİNİ İSTİSMAR EDİYORLAR’

Milliyet'in haberine göre TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran İstanbul’da yaşayan C.S. adlı vatandaş, yerli sinema filmlerinin din istismarı içerdiğini iddia etti. C.S. başvurusunda, “Yerli korku filmlerinin konularına bakıldığında neredeyse tamamını dini ögelerden almakta. Sinema izleyicisi olan insanların dini duygularını istismar eden bu korku filmi yapımları ne yazık ki bir incelemeye uğramadan vizyona girmektedir. Bu film yapımları, filme konu olan olayların gerçek olduğunu, yaşanmış hikayelerden hareket edilerek çekildiğini film içinde belirterek insanların dinsel ögelere karşı olan algısını bir çeşit korkuya dönüştürmektedir” ifadelerini kullandı.

C.S. “Dabbe”, “Siccin”, “Şeytan-ı Racim”, “Müsallat” gibi filmleri örnek göstererek, Meclis’ten gereğinin yapılmasını istedi.

Dilekçe Komisyonu, C.S.’nin bu talebini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletti. Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü’nün yazısında, “Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin kamu düzeni, genel ahlak ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ile Anayasa’da görülen diğer ilkeler” doğrultusunda denetlendiği kaydetti.

PARA CEZASI 50 BİN TL

Uygun bulunmayan filmlerin, ticari dolaşıma ve gösterime sunulmadığına dikkati çeken bakanlık, zorunlu işaret ve ibareleri de tek tek sıraladı. Bakanlık, şiddet, korku, cinsellik içeren filmlerin 18 ve yaş üzeri olan kitleye sunulabileceğine vurgu yaptı.

Bakanlık, Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’nun kararları ile zorunlu tutulan işaret ve ibarelerin kullanılmaması halinde valilerce filmlerin gösterim ve dağıtımının durdurulduğunu ve para cezası uygulandığını belirtti. Bakanlık, işaretlere uymayan yapımcılara 20 bin TL, sınıflandırma ve değerlendirme yükümlülüğüne uymayan yapımcılara 20 bin TL, her ikisini ihlal edenlere 50 bin TL para cezası verildiğini kaydetti.

