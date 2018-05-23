Meclis'e acil toplantı çağrısı

Dolardaki yükseliş durdurulamazken, CHP'li Faik Öztrak Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Öztrak, Türk Lirası’nın, yüzde 26’yı aşan değer kaybıyla Arjantin’le parası en çok değer kaybeden iki ülkeden biri olduğunu belirtirken, "Öncelikle TBMM, seçimlerden önce OHAL’in kaldırılması için acilen toplantıya çağırılmalıdır. İkinci adım olarak, ekonomi yönetiminin üzerindeki Saray vesayeti kaldırılmalı, Merkez Bankası’nın elindeki araçları kullanmakta bağımsız olacağı topluma yazılı olarak taahhüt edilmelidir. Yine kendinden menkul teorileriyle ekonomide risk unsuru haline gelen saray danışmanlarıyla yollar derhal ayrılmalıdır. Bu tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

BÖKE'DEN AÇIKLAMA

CHP'li vekil Selin Sayek Böke ise yaptığı açıklamada, "Saray’ın sebep olduğu bu krizden sadece Merkez Bankası’nın alabileceği önlemlerle çıkmak mümkün değildir. İhtiyaç çok açıktır" derken, "çözüm" için şu maddeleri sıraladı: