Meclis'e 28 yeni dokunulmazlık fezlekesi geldi: MHP'li vekil de var

Meclis’e 28 yeni fezleke geldi. Bunlar içerisinde MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren fezleke dikkat çekti. Erdem'in fezlekesi, 26'ncı yasama döneminde MHP'li bir milletvekili hakkında Meclis'e gelen ilk fezleke olma özelliği taşıyor.

Meclis’e 28 yeni fezleke geldi. Bunlar içerisinde MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren fezleke dikkat çekti. Erdem'in fezlekesi, 26'ncı yasama döneminde MHP'li bir milletvekili hakkında Meclis'e gelen ilk fezleke olma özelliği taşıyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Meclis’in seçim tatiline girmesine sayılı günler kala milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 28 yeni fezleke geldi. Anayasa Karma Komisyonu’na gönderilen fezlekelerin 1’i MHP, 4’ü CHP, 23’ü ise HDP milletvekilleri hakkında düzenlendi.

Fezleke düzenlenenler arasında MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem de yer aldı.

Meclis’e gelen fezlekelerin 4’ü CHP milletvekilleri hakkında düzenlendi. Yasama dokunulmazlığı kaldırılmak istenen CHP milletvekilleri içinde meclis başkan vekili Yaşar Tüzün dikkat çekerken, diğer CHP milletvekilleri Cemal Okan Yüksel, Murat Emir ve İbrahim Özdiş oldu.

DEMİRTAŞ'A YİNE FEZLEKE

HDP milletvekilleri arasında partinin eş genel başkanı Pervin Buldan da yer aldı. Yaklaşık 1,5 yıldır tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP eski grup başkan vekili İdris Baluken ile ilgili de yeni fezlekeler yer alırken hakkında fezleke düzenlenen diğer HDP milletvekilleri şu isimler oldu: Alican Önlü, Sibel Yiğitalp, Adem Geveri, Nadir Yıldırım, Feleknas Uca, Hişyar Özsoy, Kadri Yıldırım, Lezgin Botan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Feleknas Uca, Ertuğrul Kürkcü, Gülser Yıldırım, Bedia Özgökçe Ertan, Dilek Öcalan ve Mizgin Irgat.