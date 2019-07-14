Meclis yarın ‘özel gündemle’ toplanacak

​TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılında 'özel gündem'le toplanacak. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da izleyeceği Genel Kurul'da Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri birer konuşma yapacak.

TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üçüncü yıldönümü nedeniyle yarın saat 14.00’te özel gündemle toplanacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da izleyeceği Genel Kurul’da, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri 10’ar dakika, grubu bulunmayan partilerin temsilcilerine 3’er dakika söz verilecek. Özel oturuma kabine üyeleri, yüksek yargı mensupları, komuta kademesi ve bürokratlar da davet edildi.

KURAN OKUNACAK

Meclis’te ilk tören ise saat 11.00’de başlayacak. TBMM Şeref Holü'nde gerçekleşecek tören İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayacak, daha sonra Kuran okunacak. Törende Meclis Başkanı Şentop da bir konuşma yapacak.

TORBA TEKLİF SALI GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK

Salı günü ise TBMM Genel Kurulu’nda, AKP’li milletvekillerince hazırlanan ve geçen hafta komisyonda kabul edilen ve torba teklif olarak bilinen, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmeleri başlayacak. Şirketlere borçlarını yeniden yapılandırma ve bir dizi teşvik getiren düzenlemeyle Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesi de Hazine’ye devredilecek.

Erdoğan tarafından Meclis’e sunulan, 11’inci Kalkınma Planı ile ilgili görüşmelerin de Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlaması bekleniyor. Meclis’in 20 Temmuz’da tatile girmesi öngörülüyor.

