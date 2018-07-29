'Meclis, Cumhurbaşkanına soru soramaz' yanıtı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi, 'Cumhurbaşkanına soru sorulamayacağı' gerekçesiyle, TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından iade edildi.

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinin "cumhurbaşkanına soru soramazsınız" gerekçesiyle geri çevrildiği öğrenildi.

Çağdaşses'in haberine göre, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Suriyelilerin durumu ve kayyum atanan şirketlerin yaşadığı sorunlarla ilgili olarak, Anayasanın 98 ve TBMM İç Tüzüğünün 96 ve 99 Maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlanması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesini de TBMM Başkanlığına sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltilen soru önergeleri, TBMM Başkanlığı tarafından Gürer’e iade edildi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım imzasıyla, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer’e gönderilen iade yazısında, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 98. maddesi beşinci fıkrasına göre ‘yazılı soru; yazılı olarak en geç on beş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. İlgili soru önergeleriniz, Anayasa’da öngörüldüğü şekliyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakanlara yönetilmesi halinde işleme konulabilecektir” ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin Güner “Böylesine geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanına yazılı soru önergesi bile verilemiyor. Parlamento ise adeta komisyon salonlarına dönüştü. Yeni düzenlemeye göre, milletvekillerinin soru ve önerilerini muhatap alacak bakanlar parlamentoda yok” diye konuştu.