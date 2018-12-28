Meclis çalışanlarından Kenan Sofuoğlu'na tepki

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun Meclis'teki odasından danışmanlarına ilişikin yaptığı 'emir erlerim' paylaşımına bir tepki de Meclis çalışanlarından geldi.

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun Meclis'teki odasından danışmanlarına ilişikin yaptığı "emir erlerim" paylaşımına tepkiler sürüyor.

Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası, Sofuoğlu'nun "emir erlerim" paylaşıma bir açıklamayla tepki gösterirken, "Sakarya Milletvekili Kenan SOFUOĞLU'nu yanında istihdam ettiği emekçileri ile ilgili yapmış olduğu onur kırıcı paylaşımını şiddetle kınıyoruz. (Tepki Üzerine Sonradan Şaka Olduğunu açıklayarak paylaşımını kaldırmış olması çalışanlara karşı bakış açısını yansıtan bu paylaşımının onur kırıcılığını hafifletmez.) BAK-SEN (Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası) olarak kendisini öncelikle çalışanlarından başlayarak tüm TBMM İdari Teşkilat Personelinden ve kendisini bu makama taşıyan tüm emekçilerden özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.