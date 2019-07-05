Meclis böyle tasarruf yapıyor: 66 araç kiralandı, ayda 1 milyon 100 bin ödenecek

Kriz dolayısıyla kamuda tasarrufa gidileceğini öne süren AKP, lüksten vazgeçmiyor.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile komisyon başkanlarının hizmetinde kullanılmak üzere 66 araç kiralandığını açıklarken, bu araçlara ayda 1 milyon 187 bin 200 lira ödeneceğini bildirdi.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın soru önergesini yanıtlayan Bilgiç “TBMM'de Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekilleri makam hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan sürücüsüz araç sayısı 66 adettir. İhale sözleşmesine göre söz konusu araçlar iki yıllığına kiralandı” dedi.