Meclis bölünmeyi görüşürken İÜ'de eylem ve açık hava dersi

Üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısının yarın Meclis'te oylanması bekleniyor. İstanbul Üniversitesi Bileşenleri yarın yine Beyazıt kampüsünün ana kapısı önünde buluşarak tasarıya karşı itirazlarını yükseltecek. İzzettin Önder, Tamer Demiralp ve Esra Arcan açık hava dersleri verecek.

İstanbul Üniversitesi Bileşenleri imzasıyla yapılan açıklamada TBMM'de yarın oylanması beklenen üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısına karşı itirazlarını yükseltecekleri belirtildi, tüm üniversite bileşenleri açık hava derslerine çağrıldı.

Açıklamada "8 Mayıs 2018 Salı günü saat 12.30’da İstanbul Üniversitesi’nin ana kapısının önünde akademik kıyafetlerimiz ve önlüklerimizle, öğretim üyelerimizin açık hava derslerini dinlemek ve bölünme kararına itirazımızı bir kez daha kamuoyuna ve TBMM üyelerine iletmek üzere toplanıyoruz" denildi.

Yarın yapılacak açık hava derslerinin programı şöyle:

- Prof. İzzettin Önder: Üniversitelerin kamusal işlevi ve kamu yararına yönetimi

- Prof. Dr. Tamer Demiralp: Akademisyen yetiştirmede çok disiplinli çalışmaların yeri ve İstanbul Üniversitesi

- Doç Dr. Esra Arcan: Katılımcı üniversite kavramı ve üniversitede karar alma süreçleri

