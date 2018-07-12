Meclis Başkanlığında ikinci tur oylamaya geçildi

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı, ikinci tur oylamaya geçildi.

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. AKP'nin adayı Binali Yıldırım ilk tur oylamada 331 oy aldı.

581 milletvekilinin oy kullandığı ilk turda AKP İzmir milletvekili Binali Yıldırım 331, CHP İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak 134, HDP Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İyi Parti İstanbul milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 43, Saadet Partisi İstanbul milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

İlk turda seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oya ulaşan adayın olmadığı başkanlık seçiminde, ikinci tur oylamaya geçildi.