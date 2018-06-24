Meclis Başkanı'ndan giderayak icraat: TBMM'nin tüm kapılarına turnike

Görevi sona ermek üzere olan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın son icraatı Meclis ana binasının tüm kapılarına turnike koymak oldu. Ayrıca Kahraman'ın görevi bittiği zaman Meclis'te yine de bir 'makam odası' olacak.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın görevinin bitmesine kısa bir süre kala son icraatı, Meclis’in her tarafına turnike koymak oldu. TBMM yerleşkesinin ana giriş kapılarında zaten yoğun güvenlik ve turnike sistemi olmasına karşın, ana binanın da tüm kapılarına turnike sistemi yapılıyor. Böylece milletvekilleri, çalışanlar ve ziyaretçiler ikinci kez turnikeden geçerek ana bina ve halkla ilişkiler binasına girebilecek.

Daha önce de kulislerde yaşanan yoğunluk nedeniyle turnike sistemi getirilmiş, ancak işlevsiz kalınca kaldırılmıştı

50 YENİ VEKİLE ODA

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre yeni döneme hazırlanan Meclis’te, milletvekili sayısının 600’e çıkarılması nedeniyle de değişiklikler yapılıyor. TBMM Genel Kurulu’ndaki sandalye sayısı ile halkla ilişkiler binasındaki milletvekili odaları yetmiyor. Genel kurula yeni gelen milletvekilleri için sandalye eklenecek. Yeni milletvekillerine makam odaları için de halkla ilişkiler binasında yer alan komisyon başkanlarının kullandığı odalar ikiye bölünerek yeni odalar yapılıyor.

GÖREVİ BİTSE DE KAHRAMAN'IN MECLİS'TE MAKAM ODASI OLACAK!

Öte yandan yine aynı binada eski TBMM başkanları için ayrılan makam odaları da ana binaya taşınıyor. Kahraman’ın da dahil olacağı sekiz eski TBMM Başkanı’na Meclis’te makam odası yapılması için daha önceki dönemlerde karar alınmıştı. Kahraman, eski başkanların odası için ana binada daha önce bilgi işlem merkezi olarak kullanılan bölümü uygun gördü. Bilgi işlem merkezinin olduğu kat boşaltılarak başkan odaları için yeniden düzenleniyor.

Kahraman, görevi bıraktığı zaman yeni makam odasına da kavuşmuş olacak.