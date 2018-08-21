Meclis Başkanı Yıldırım ABD Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı hakkında konuştu: Güvenliklerini sağlamak en önemli görevimiz

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, ABD Büyükelçiliği’ne ateş edilmesiyle ilgili soruyu yanıtladı: ‘İlişkiler nasıl olursa olsun, en önemli görevlerimizden biri onların güvenliğini sağlamak.’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Süleymaniye Camisi'nde kıldığı bayram namazı çıkışında gazetecilere konuştu, ABD Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıyla ilgili “Onların güvenliğini sağlamak en önemli görevlerimizinden biridir” dedi.

Yıldırım, bir gazetecinin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi ile ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye'de yabancı misyonlar, büyükelçilikler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz, hangi ülkeyle, nasıl olursa olsun, bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde ikamet eden, görev yapan, her türlü yabancının, diplomatın, misafirlerin, onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz. Ancak kolluk kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız, çok hızlı hareket ederek bu saldırıyı yapmaya çalışanları kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Herkes şunu bilmelidir, hiçbir şekilde kanunsuzluğa, yanlışa, bu ülkede izin verilmeyecektir."