Meclis Başkanı Şentop: Parlamenter sistem krallıkların, monarşilerin sistemidir

İkinci yasama yılının sona ermesinin ardından değerlendirme toplantısı yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, erken genel seçim iddialarına katılmadığını belirterek, ‘Parlamenter sistem krallıkların, monarşilerin sistemidir’ diye konuştu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ikinci yasama yılının sona ermesinin ardından bir değerlendirme toplantısı yaptı. Şentop erken seçim iddiaları ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili eleştirilerin uygulamalar ve terk edilen parlamenter sistemdeki alışkanlıklar nedeniyle olduğunu söyleyen Şentop, parlamenter sistemi “manuel”, başkanlık sistemini de “otomatik” şanzımanlı otomobile benzetti. Başkanlık sisteminde anayasal değişiklik gerektirecek bir sorun olmadığını söyleyen Şentop şöyle devam etti: "Önceki sistemde sözlü soru, yazılı soru, gensoru vardı. Yeni sistemde sözlü soru ve gensoru yok. 'Niye yok' eleştirileri var. Sistemin doğası gereği böyle. Bu şuna benziyor, manuel vitesli otomobil ile otomatik vitesli otomobil arasındaki fark. Manuel viteste debriyaj var. Otomatik vitesli arabaya bindiğinizde bir debriyaj arıyorsunuz öncelikle sol ayağınızda, bir süre sonra alışıyorsunuz. Bu sistemde gensoru niye yok sorusunun cevabı da bu örnek üzerinden anlatılabilir. Şanzımanı farklı bu sistemin. Gensoru hükümetin parlamento içinden çıktığı ve güvenoyu aldığı sistemdir. Gensoru da basit bir ifadeyle güvenin geri alınmasıdır. Parlamentodan güvenoyu alarak kurulan bir hükümet yok artık. Başkanlık sistemi böyle, meclis güvenoyu vermediği için onu geri alacak gensoru yok"

PARLAMENTER SİSTEM MONARŞİLERİN SİSTEMİDİR

Meclis Başkanı Şentop, kulislerde dillendirilen erken genel seçim iddiaları için de, "Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum" dedi. Şentop, dünyanın her yerinde başkanların siyasi parti mensubu olduğunu, cumhuriyet ve üniter yapıya sahip ülkelerde iyi işleyen parlamenter sistem örneğinin olmadığını ifade ederek, "Parlamenter sistem krallıkların, monarşilerin sistemidir. Parlamenter sistemin iyi işlediği ülkeler monarşilerdir krallıklardır. Bir de krallık olmayıp da iyi işlediği cumhuriyetler vardır parlamenter sisteminin, bunlar da federasyondur" diye konuştu.

