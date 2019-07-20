Meclis Başkanı: Parlamenter sistemlerin iyi işlediği yerlerde monarşi vardır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Bence parlamenter sistemlerin iyi işlediği yerlerde ya monarşi vardır, monarşi olmayan yerlerde ise federal sistemler vardır. Parlamenter sistem Cumhuriyeti garanti eden bir sistem değildir' dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başkanlık sistemi ve parlamenter sisteme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bence parlamenter sistemlerin iyi işlediği yerlerde ya monarşi vardır, monarşi olmayan yerlerde ise federal sistemler vardır. Parlamenter sistem Cumhuriyeti garanti eden bir sistem değildir. Ama başkanlık sistemi Cumhuriyeti zorunlu kılan bir sistemdir. Latin Amerika ülkelerinde de hep başkanlık sistemini tercih ediliyor" diyen Şentop "Cumhurbaşkanı deyince hep Cumhurbaşkanları hatırlanıyor yeni Cumhurbaşkanı’na öyle bakılıyor. Yeni sistemde Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı makamı birleştirilmiş oldu. Yeni sistemde yetkileri ve siyasi konumu ile Başbakana benziyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı tarafsız konumunda değildir. Siyasi programla çıkıyor. Farklı yönü aynı zamanda devletin başında da oluyor. Siyasi faaliyetleriyle ilgili olarak. Anayasada mevzuatımızda Cumhurbaşkanımızın bir siyasi partide olması zorunlu değil aynı zamanda yasak da değil" ifadesini kullandı.