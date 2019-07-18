Meclis Başkanı laik eğitim sistemine ilişkin soruyu 'kişisel' buldu, iade etti

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in laik eğitime ilişkin soru önergesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından 'kişisel' bulunarak kabul edilmedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in laik eğitime ilişkin soru önergesini "kişisel ve özel yaşama ilişkin " bularak iade etti.

Önergede “Eğitim müfredatına bilim dışı müdahale, felsefe-bilim derslerinin azaltılması, otizmli ve zihinsel engelli çocuklara zorunlu din dersi getirilmesi, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin camilere götürülmesi, din eğitiminin fiilen okul öncesine hatta kreşlere kadar indirilmesi özellikle son 17 yıllık dönemde iktidar eliyle gerçekleştirilmiştir. Bugün dünyanın her yerinde bilimsel bir gerçeklik olarak kabul edilen ve okutulan Evrim Teorisi’nin biyoloji ders kitaplarından çıkarılması ise Saray iktidarının ‘kindar nesil’ anlayışının bir sonucudur. Eğitimde Laiklik olmazsa olmaz kabul edilmelidir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş, bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Çağdaş eğitim anlayışının uzağında olan bu yaklaşımlar neticesinde de Türkiye eğitim ve öğrenci başarı sıralamalarında dünyada son sıralarda yer almış, PISA, UNISEF Raporlarındaki sıralamalarda ise son sıraya düşmüştür” ifadeleri yer alıyordu.

CHP'li Antmen'in önergesinde şu sorular yer alıyordu:

– 2002 ila 2019 yılları arasında imam hatip lisesi ve ortaokul sayısı ile bu okullardaki toplam sınıf, personel ve öğretmen sayıları sırasıyla yıllara göre kaçtır? Aynı tarihler arasında bir dersliğe kaç öğrenci düşmüştür? Bu okullardaki cinsiyet dağılımı ve oranları nedir?

– 2002 ila 2019 yıllar arasında Anadolu, fen ve meslek lisesi sayısı ile bu okullardaki toplam sınıf, öğrenci, personel ve öğretmen sayısı sırasıyla yıllara göre kaçtır? Aynı tarihler arasında bir dersliğe kaç öğrenci düşmüştür? Bahsi geçen okullardaki cinsiyet dağılımı ve oranları nedir?

– 2002 ila 2019 yılları arasında kaç okul, imam hatip lisesi ve ortaokuluna dönüştürülmüştür? Hangi tarihlerde ve nerelerde bahsi geçen okulların imam hatip lisesi ve ortaokulu olarak dönüşümü yapılmıştır? Dönüştürülen bu imam hatiplere yapılan öğrenci kaydı sayısı nedir?

– Son 15 yılda PISA, UNICEF ve OECD’nin eğitim ve öğrenci başarı sıralamalarında Türkiye’nin yıllar sırasıyla belirtilmek üzere sırası kaçtır? Kaç ülke bu sıralamada yer almaktadır?

– Son 15 yılda yıllar sırasıyla belirtilmek üzere; Fen ve Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrenci sayısı kaçtır? Yine son 15 yılda Fen ve Anadolu Liselerine ayrılan bütçe tutarı ne kadardır? Aynı yıllar içerisinde kaç tane yeni fen ve Anadolu lisesi yapılmıştır?

– Son 15 yılda yıllar sırasıyla belirtilmek üzere; imam hatip ortaokul ve liselerinde öğrenim gören öğrenci sayısı kaçtır? Yine son 15 yılda imam hatip ortaokul ve liselerinde ayrılan bütçe tutarı ne kadardır? Aynı yıllar içerisinde kaç tane yeni imam hatip ortaokulu ve lisesi yapılmıştır?