MEB'in listesine ilk tepki CHP'den geldi

MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, MEB'in açıkladığı listeye tepki gösterdi.

Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MEB, öğrencilere tüm ilçelerde İmam Hatip okullarını dayatıyor. Öğrencilere tercih şansı bırakılmıyor" ifadelerine yer vererek, ''MEB bu gece, başarılarıyla öne çıkan bir çok Anadolu Lisesi'ni düz okullara çevirdi. Anadolu Lisesi olmayan bazı illerde ise İmam Hatip'i dayatıyor. Örneğin Tunceli'de Anadolu Lisesi yok; öğrenciler İmam Hatip'i tercih etmeye zorlanıyor...'' dedi.