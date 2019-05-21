MEB'in eylem korkusu: Mezuniyet törenleri için genelge gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mezuniyet törenleri öncesi olası eylemlere karşı 'tedbir' genelgesi yayımladı.

Üniversitelerdeki mezuniyet törenlerinin ardından liselerde de öğrencilerin okul yönetimi ve iktidara yönelik eleştirileri MEB’i korkuttu.

Bakanlık 15 yıl sonra “Mezuniyet Günü Etkinlikleri” adı altında hazırladığı genelge ile okulları uyardı. Selçuk, 81 ile gönderdiği genelge ile "öğrencilerin uygunsuz davranışlardan ve aşırlıklardan uzak tutulması için okul yönetimlerine tedbir almaları" talimatı verdi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, genelgenin amacı, “Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile örtüşmeyen durumların meydana gelmemesi” diye açıklandı. ODTÜ’de geçen yıl “Tayyipler Âlemi” isimli karikatürün yer aldığı pankartı taşıyan öğrencilerin gözaltına alınması ve geçen ay da bir lisede mezuniyet için hazırlanan öğrencilerin 31 Mart seçimlerine yönelik eleştiri pankartlarının ardından MEB, okul yönetimlerini uyardı.

Bakanlık öğrencilerin kıyafetlerinin de kontrol edilmesini ve velilerden etkinlikler için izin alınması gerektiğini belirterek okul yönetimlerine, “Veli muvafakati alınacak, kılık kıyafetlerin öğrencilere yakışır sadelikte olmasına dikkat edilecek” talimatı verdi.

MEB’in yeni genelgesi ile 2004 yılında yayımlanan genelge de yürürlükten kaldırıldı. Bakanlığın, 15 yıl önce yayımladığı genelgede öğrencilere ilişkin “aşırılık”, “kıyafet”, “olumsuz/uygunsuz davranış” gibi ifadelerin ve uyarılarının olmaması da dikkat çekti.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in imzaladığı eski genelgedeki “Büyük Atatürk’ün gençlerimiz için hedef çizdiği ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ mesajı doğrultusunda, gençlerimizin çok yönlü yetişmeleri bakımından okul hayatının öğrenciler açısından önemli bir yeri vardır. Bu süreçte, insan için okula başlamak ve mezun olmak önemli safhalardır. Bu törenler, öğrencilerimize okulla buluşma, öğretmenleriyle arkadaşlarıyla tanışma ve gelecek için dayanışma fırsatı sağlar” ifadeleri de yeni genelgede yer almadı.