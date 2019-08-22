MEB'in din kitabına göre materyalizm: Pahalı ev ve lüks araba...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında materyalizm, 'pahalı ev, lüks araba, yüksek makam göstergesi' olarak tanımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabındaki materyalizm tanımı diyecek söz bırakmadı.

MEB’in 11. sınıf din dersi için çıkardığı kitapta, “Materyalizm günümüzde siyasi, sosyal, ekonomik, vb. birçok alanda etkisini gösterir. Pahalı ev, lüks araba, yüksek makam, hayattaki başarının göstergeleri olmaktadır" denilirken, "Bireylerin para ve materyalleri kişisel mutluluk ve sosyal ilerleyişlerine giden bir yol olarak görmesi toplumda birçok soruna yol açmaktadır. Gösterişli hayata insanları özendirmekte, bu durum kötü niyetli grupların kendi ideolojilerinin yayılmasına sebep olmaktadır” ifadesine yer verildi.

FELSEFE KİTABINDA MARX VE ENGELS'E ATIF

Materyalizm, Felsefe kitabında ise Marx, Engels'e atıf yapılarak açıklanmaya çalışıldı. Felsefe kitabında şu ifadeler yer aldı: