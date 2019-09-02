MEB'den yönetmeliğe aykırı atama: Fen lisesine resim öğretmeni müdür

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Fizik Olimpiyat Takımına seçilen tek devlet okulu olma özelliği taşıyan Nilüfer İMKB Fen Lisesi’ne, resim öğretmenini müdür olarak atadı. Ataması yapılan Müdür Mustafa Ersoy, 'Ben resim öğretmeniyim. O konuyla ilgili bilgim yok. Bakanlık atadı. Niye atadı bilmiyorum. Toplantım var şimdi' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın lise türleri arasında "nitelikli" okullardan saydığı fen liselerinden birine, yönetmeliklere aykırı yönetici ataması yapıldı.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Türkiye Fizik Olimpiyat Takımına seçilen tek devlet okulu olma özelliği taşıyan Bursa Nilüfer'de bulunan İMKB Fen Lisesi'ne resim öğretmeni müdür olarak atandı. Bakan adına Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Aykut Bal'ın imzaladığı karara göre atanan Müdür Mustafa Ersoy, “Ben resim öğretmeniyim. O konuyla ilgili bilgim yok. Bakanlık atadı. Niye atadı bilmiyorum. Toplantım var şimdi” dedi.

'ATANAN KİŞİ EĞİTİM BİR SEN YÖNETİCİSİ'

Türk Eğitim Sen Bursa 1.Nolu Şube Başkanı Metin Öksüz hukuki süreci başlattıklarını belirterek, “Fen liseleri bilim insanı yetiştiren sayısal ağırlıklı bir kurum olduğu için yönetmelik de bu kurumun müdürünün sayısalcı olmasını şart koşuyor. Aynı şekilde güzel sanatlar liselerine de yine kendi branşlarından yani görsel sanatlardan kişilerin yani sözelcilerin müdür olması gerekiyor. Türkiye'de fen lisesine atanacak bir tek sayısalcı kalmadı mı ki, bu kişi müdür olarak atanıyor? Peki bu kişinin özelliği ne? Bu kişi, Eğitim Bir Sen Nilüfer İlçe Başkan Yardımcısı. Başka da hiçbir özelliği yok" diye konuştu.

YÖNETMELİĞİN 10.MADDESİNE AYKIRI

Habere göre, Bakanlık fen lisesi gibi daha önce sınavla müdür ataması yapılan okullara yönelik sınav uygulamasını kaldırmıştı. "Proje okulları" kapsamına alınan bu okullara, yönetici atamaları MEB Özel Proğram ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yapılıyordu. Ancak halen yürürlükte olan yönetmeliğin 10. maddesine göre, fen lisesi müdürlerinin matematik, fizik, kimya, biyoloji branşlarından; aynı şekilde görsel sanatlar liselerinin de edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji ya da yabancı dil branşlarından atanması gerekiyor.

