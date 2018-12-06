MEB’den okullara talimat: Andımızı okutmayın, tartışmayın

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, tekrar uygulamaya konması halen yargı konusu olan Andımız’ın okullarda okutulmasını, hatta üzerinde konuşulmasını bile yasakladığı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, tekrar uygulamaya konması halen yargı konusu olan Andımız’ın okullarda okutulmasını, hatta üzerinde konuşulmasını bile yasakladığı ortaya çıktı.

Danıştay’ın 2013’te kaldırılan Andımız’ın okullarda tekrar okutulması yönünde aldığı kararına MEB itiraz etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin itiraz başvurusundaki bazı ifadelere yönelik sert tepkisinin ardından geri çekilen itiraz dilekçesi halen tekrar verilmedi. Bu süreçte Andımız’ın okunması yönündeki kararı da uygulamayan MEB’in, okullardaki olası tartışmanın önüne geçilmesi için önlem arayışına girdiği anlaşıldı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, MEB il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okullara gönderdiği genelgede Andımız’ın okunmasının, hatta öğretmenler arasında konuşulmasının bile yasaklandığı ortaya çıktı. Danıştay’ın kararının andı okutmak yönünde olduğu hatırlatılan genelgede şöyle dendi: “Ancak yargı sürecinin tamamlanmamış olması ve Milli Eğitim Bakanlığımızca herhangi bir emir gelmediği sürece, hepimizin ortak hassasiyeti olan Andımız ile ilgili olarak, okullarda öğretmenleri ihtilafa düşürecek, polemik oluşturacak konuşmalardan kaçınılması ve konu ile ilgili mevcut uygulamanın dışında herhangi bir uygulama yapılmaması hususunu bilgilerinize rica ederim.”