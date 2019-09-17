MEB'den 'Mahmut Tuncer' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, şarkıcı Mahmut Tuncer'e ait görselin bulunduğu kitaba ilişkin açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, şarkıcı Mahmut Tuncer'e ait görselin bulunduğu kitaba ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan ve bir sanatçının görsel ve sözlerine yer verilen kitapla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir" denildi.

Günay Yayınları'ndan çıkan mantık soruları ders kitabında, Mahmut Tuncer'in fotoğrafına ve "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" sözlerine yer verilmişti.