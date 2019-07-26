MEB'den harem selamlık gençlik kampı

Milli Eğitim Bakanlığı 'Liseliler çok okuyor çok geziyor' okuma kampanyası kapsamında 100 öğrenciyi ücretsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı harem selamlık gençlik kampına göndereceğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, daha önce de kamplara tarikatların davet edilip propagandasının yapıldığını hatırlatarak konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Liseliler çok okuyor çok geziyor” okuma kampanyası kapsamında, kitap okuyan ve yorumlarını video ile sosyal medyada paylaşan öğrencilerden 100’ünü kura ile belirleyip ücretsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı haremlik- selamlık gençlik kampına göndereceğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de, MEB’in liseli 100 öğrenciyi haremlik selamlık kampa götürdüğünü belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

TARİKATLAR KAMPA DAVET EDİLİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, geçen sene Tokat ve Mersin kamplarındaki yeni nesil Nurcu yapılanmalar olan “Çay House” ve “Hayalhanem” ekiplerinin çocuklara örnek olarak davet edildiğini ve tarikatların propagandasını yaptıklarını hatırlatarak, "Milli eğitimde tarikat modelini mi hedefliyorsunuz?" diye sordu.

İlgezdi kamp broşüründe yer alan “kişisel gelişim seminerleri” adı altında gençlere “Değerler Eğitimi-Milli/Manevi değerler” konularının işleneceğinin belirtildiğini, bu eğitimleri kimlerin vereceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesinde şunlar yer aldı;

"Kamp yine haremlik- selamlık mı olacaktır?

Bu kamplar MEB'e bağlı okullarda verilen karma eğitimle bağdaşmakta mıdır? Bağdaşmıyorsa, karma eğitimi kaldırmayı mı düşünüyorsunuz?

Temmuz ayı başında ‘Bugünkü bilimin neye hizmet ettiğini sorgulamaya ihtiyacımız var’ açıklamasını yapmıştınız. Haremlik-selamlık modelini öngören yeni bir eğitim sistemi üzerinde mi çalışıyorsunuz?

Kampta ‘Değerler Eğitimi - Milli/Manevi değerler’ eğitimini kimler verecektir?

Geçen senelerdeki gibi kampta tarikat yapılanmalarının propagandası yapılacak mıdır?

‘Evrensel bir çıkışa ihtiyacımız var. Evrensel bir çıkış olmazsa milli bir çerçeve kurulamaz. Çünkü eğitimin mesajı, mana çerçevesi insanadır’ açıklamasıyla milli eğitimde tarikat modelini mi hedefliyorsunuz?"