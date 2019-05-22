MEB'den binlerce işçiye karne hediyesi: İşsizlik!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geçici işçi statüsünde çalıştırılan binlerce kişi, karnelerin verildiği günün ardından iki ay boyunca işsiz kalacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda 696 Sayılı KHK’ya göre çalıştırılan 31 bin 908 işçi, 14 Haziran’da, yani karne günü işsiz kalacak.

Taşeronlaşmaya karşı yürütülen mücadeleler sonucunda 696 Sayılı KHK'da yapılan düzenlenme gereği geçici işçi statüsüne alınan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlardaki işçiler, 2018 yılında yaz döneminde tam çalışmışlardı. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 8 Haziran 2018'de tarihinde yayımlanan yazı gereği, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kaybetme endişesinin de etkisiyle işçilere 14 Haziran'da çıkış verilmemişti.

Ancak Bakanlık 14 Mayıs 2019 tarihinde yayımlandığı yazı ile geçici işçilerin sözleşmelerini 2 ay askıya alacak, binlerce işçi işsiz bırakılacak ve sadece sağlık primleri ödenecek.

İşçiler iki aylık işsizliğin ardından 15 Ağustos’ta tekrar iş başı yaptırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalıştırılan 31.908 işçi, her birinin 4 kişilik aile olduğu düşünülürse 127 bin 632 kişi 2 ay boyunca açlığa terk edilecek.