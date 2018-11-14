MEB'den 'Andımız' kararı: Üç kişi görevden alındı

Danıştay 8'inci Dairesi'nin, ilköğretim okullarında uygulanan 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın Danıştay'a sunduğu temyiz dilekçesini yazan 3 kişi görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğrenci Andı’nın uygulanmasını yeniden gündeme getiren Danıştay kararına itiraz dilekçesi krize neden oldu. Öğrenci Andı’nı “çağdışı ve bilimsel değil” diyerek eleştiren MEB dilekçesi, "Bu aynı zamanda okulların ideolojikleşmesi ve askerileşmesi anlamına gelmektedir. Oysa günümüzde bu yaklaşım terk edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Dilekçenin tartışma konusu olmasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunduğu belirtilen Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden aldı.

Bakanlık, Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesiyle ilgili gerekli düzeltici açıklamaları "ek beyan" şeklinde mahkemeye sunacak.