MEB hazır gıdalarda logo kullanımını erteledi

Milli Eğitim Bakanlığı, kuruma bağlı işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda yer alacağı duyurulan 'Okul Gıdası' logosunun kullanımını bir yıl süreyle erteledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı kurumlarda faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımı bir yıl süreyle ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" ile gıda işletmecilerine tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları için 7 Eylül 2020 tarihine kadar süre tanındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, MEB'e bağlı resmi ve özel okul ile kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde "Okul Gıdası" logosunun yer alması kararlaştırılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan tebliğin yürürlüğe girme tarihi daha önce 16 Eylül 2019 olarak belirlenmişti.