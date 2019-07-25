MEB harem-selamlık kamp düzenleyecek, tarikatlar eğitim verecek

Okuma kampanyası adı altında 100 öğrenciyi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kapmlarına gönderecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, harem selamlık kampta öğrencilere dini eğitimler verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı “Liseliler çok okuyor çok geziyor” okuma kampanyası kapsamında, kitap okuyan ve yorumlarını video ile sosyal medyada paylaşan öğrencilerden 100’ünün ücretsiz olarak gençlik kampına gönderileceği duyuruldu.

Öğrencilerin, 10 Ağustos’a kadar paylaşımda bulunmaları istenirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da gençlik kampını ziyaret edeceğini belirtti.

NURCU TARİKATLAR KONUŞMUŞTU

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlik yaz kampları harem-selamlık uygulaması ve tarikat etkinlikleri ile biliniyor. Geçen yıl bakanlığın 8 şehirde düzenlediği gençlik kamplarından bazılarına Nurcu grupların temsilcilerini konuşmacı olarak çağırdığı ve propaganda imkânı sağlanması ile hatırlanıyor. Bakanlığın geçen yılki Tokat ve Mersin kamplarında yeni nesil Nurcu yapılanmalar olan “Çay House” ve “Hayalhanem” ekipleri çocuklara “örnek” olarak davet edilmişti. Bakanlığın Tokat Almus Kampı’na Bursa merkezli “Çay House”, Mersin Silifke Kampı’na da “Hayalhanem” grubu temsilcileri konuşmak üzere davet edilerek etkinlik yapmalarının önü açılmıştı. Bakanlık bu yıl da kamplara ilişkin broşürde, “Kampta sizi neler bekliyor” başlığı ile “kişisel gelişim seminerleri” adı altında gençlere “Değerler Eğitimi - Milli/Manevi değerler” konularının işleneceği belirtilirken, seminerleri kimin vereceği ise açıklanmadı.