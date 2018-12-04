MEB: Ders kitaplarını taraması için 'FETÖ'cü üslubu tanıyan yapay zeka' geliştirdik

Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarının incelenmesinde ‘yapay zeka’ kullanmaya başladığını duyurdu. Yapay zekanın 'FETÖ’cü üslubu tanıyabildiği' ve yeni müfredat için başvuran 993 taslak kitabın 100’den fazlasında ‘sakınca’ bulduğu, 12 kitabın yapay zekayla yasaklandığı öne sürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı, ders kitaplarında "FETÖ'nün gizli mesajlarını", argo kelimeleri, cinsiyetçi söylemleri tespit etmek için yapay zeka kullandığını açıkladı.

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilen FETÖ’cülerin başka isimler kullanarak ders kitaplarına yeniden sızmaya çalıştığı" öne sürülürken, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, bakanlığın ilk kez bu sene kitap taramalarında yapay zeka kullanmaya başladığını açıkladı.

'YAPAY ZEKAYA FETÖ'CÜ ÜSLUPLAR TANITILDI'

Durmuş, programa ilişkin şunları söyledi:

“İntihal programında kullanılan yapay zekâya FETÖ’cü üsluplar tanıtıldı ve programın kitapları taramasının ardından birçok yayınevinin ders kitabı reddedildi. 15 Temmuz sonrasında 25 yayınevinin çalışma izni, 73 yazarın akreditasyonu, 189 ders kitabı ise iptal edildi. Taslak ders kitabı inceleme sürecinde görevlendirilen ve yaklaşık 37 bin alan uzmanından oluşan panelist havuzunda ilgili KHK’lar kapsamında 1802 panelist sistem dışı bırakıldı. Bu kişilerin piyasada gizli isimlerle, kayıtdışı ders kitabı yazımlarına girdikleri bilgisini aldık. Buna karşılık manuel incelemenin yanı sıra inceleme sürecinin başında ve sonunda olmak üzere iki kez intihal taraması ile ilk kez yapay zekâ taraması yaptık. Yapay zekâ, geçmişten günümüze yüz binlerce metin arasından yaptığı taramada farklı isimler adı altında bile olsa bu iki metnin üslup benzerliklerini tespit etti.

Fırat Üniversitesi TEKNOKENT’inde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ‘intihal.net’ yazılım programı bakanlığımıza iki yıl süresince hibe edildi. Yazılım, dört katmanlı tarama yapıyor. İlk taramada sistem, genel internet ağı üzerindeki tüm Türkçe belgeleri tarıyor. 600 milyon Türkçe doküman, 500 bin akademik, 274 bin ise yayınlanmış tez incelendi. İkinci aşamada ise Talim Terbiye Kurulu’nun bugüne kadar onaylanmış tüm ders kitapları taranarak sisteme aktarıldı. 3 bin 400 ders kitabı ile piyasada bulunan 25 bine yakın FETÖ’ye ait eğitim materyali sisteme tanıtıldı.”