MEB bursundan büyük pay Diyanet'e ayrıldı: Helal gıda ve İslami finans araştırması yapacaklarmış

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına gönderilecek öğrencilere verilen burstan da büyük payı aldı. Programa katılan ilahiyat mezunlarının, program sonunda doğrudan Din İşleri Yüksek Kurulu'na atanacağı belirtilirken, araştırma konuları da “islami finans", "helal gıda” ve “ateizm-deizm” olarak belirlendi.

Kamuoyunda, “MEB bursu” olarak bilinen, yüksek lisans eğitimi için yurt dışına devlet bursuyla gidecek öğrencilerin belirlendiği “YLYS” programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na 5, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ise 49 kontenjan verildi.

Programa katılan ilahiyat mezunlarının, program sonunda doğrudan Din İşleri Yüksek Kurulu'na atanacağı belirtilirken, araştırma konularının da "kurumsal zekat uygulamaları", “İslami finans", "helal gıda” ve “Ateizm-Deizm” olarak belirlendiği duyuruldu.

DİYANET YİNE PEK ÇOK KURUMU GERİDE BIRAKTI

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, son günlerde bütçeden ayrılan payla gündemde olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yurt dışına gönderilecek öğrencilere verilen burs için de 49 kontenjan alması tartışmalara neden oldu. Burs programı ile öğrenci gönderilecek 24 kurumun sıralandığı listede Diyanet 8. sırada yer alırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 13 kontenjan verildi.

ATMOSFER FİZİĞİ ARAŞTIRACAKLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı adına yurt dışına gidecek adayların çalışma alanlarından birinin de “atmosfer fiziği” olması dikkati çekti. Habere göre, Diyanet’in atmosfer fiziği araştırmasını, “namaz vakitleri ile ramazan ayının belirlenmesi” amacıyla istediği söylendi. TÜBİTAK ile imzalanan protokol kapsamında 1 milyon TL’yi aşkın bütçeyle "Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi" projesini hayata geçirmeyi planlayan Diyanet kontenjanıyla ABD'deki öğreniminin ardından ülkeye dönecek araştırmacıların, “astronom” olarak da atanabileceği bildirildi.

LİSTENİN BAŞINDA YÖK VAR

Diyanet’in sekizinci sırada yer aldığı kontenjan listesinde ilk sırada YÖK, ikinci sırada ise Milli Savunma Üniversitesi bulunuyor. Milli Savunma Üniversitesi’nin ardından da Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü geliyor.

